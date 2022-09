Na mizi 8. sveženj sankcij proti Rusiji

Evropska komisija je danes predstavila nov sveženj sankcij proti Rusiji, že osmi po vrsti. Sveženj vključuje zakonodajno podlago za vpeljavo cenovne kapice za rusko nafto.

Kot je opozorila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, Rusija uporablja dobičke iz prodaje nafte za financiranje vojne. Od 5. decembra pa bo veljal embargo za njen uvoz v EU po morju. Predvidoma se bo kapica gibala okoli cene nafte s popustom, ki jo Rusija ponuja Kitajski in Indiji. V okviru G7 je bilo dogovorjeno, da podjetja z Zahoda po svetu ne bodo smela ponujati zavarovalnih in transportnih storitev za prevoz ruske nafte, ki bo imela višjo ceno od kapice.

EU bo vpeljala tudi širitev prepovedi uvoza iz Rusije v vrednosti sedem milijard evrov. Na seznam izdelkov, ki se jih ne bo več smelo izvažati v Rusijo, ker bi lahko koristili vojski, bodo dodali nekaj kemikalij, letalskih delov, elektronike.

Brez državljanov EU v vodstvih ruskih podjetij

Državljani EU ne bodo smeli na vodilne položaje v ruskih državnih podjetjih. Najbolj znan primer je nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder, ki je že dolga leta v vodstvu Gazproma. Uveljavljene bodo tudi dodatne prepovedi ponujanja storitev v Rusiji.

Razširili bodo tudi seznam kaznovanih entitet in posameznikov. Sankcije zanje so zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v EU. Sprejeti bodo tudi ukrepi proti vsem, ki se izogibajo sankcijam.

»Naše sankcije so močno udarile Putina,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Osmi sveženj sankcij bodo uradno sprejele države članice v svetu EU.