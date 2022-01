Na Montecitoriu že četrtič črni dim

V nadaljevanju preberite:

Poslanci, senatorji in delegati dežel, ki sestavljajo elektorsko telo za izvolitev predsednika republike, tudi četrti dan glasovanja niso dosegli dogovora. Vse dopoldne so posedali po restavracijah, kavarnah in barih med palačo senata in poslansko zbornico na Montecitoriu, pogajali so se, tipali utrip drug drugega, dogovorili pa nič. Ko so prišli na vrsto za glasovanje – tam je hkrati zaradi covida-19 lahko samo 200 elektorjev –, so odšli v mogočno palačo, kjer je nekoč domovala vatikanska kurija, oddali listek in se vrnili pogajat v gostilne.