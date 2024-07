Na Norveškem pričakujejo paciente iz Gaze

Norveška bo predvidoma še letos sprejela do 20 pacientov z območja Gaze in njihove družinske člane. V okviru zdravstvene evakuacije bodo sprejeti predvsem mladostniki in ženske, je pojasnil norveški urad za priseljevanje. Vlada v Oslu sicer namerava skupno sprejeti do sto pacientov iz Gaze, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah urada za priseljevanje trenutno še ni znano, kdaj naj bi prvi pacienti prispeli na Norveško, saj ti potrebujejo dovoljenje za izstop iz Gaze.

Izraelska vojska od 7. oktobra lani izvaja redne napade na Gazo, v katerih je bilo doslej po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih 39.175 ljudi, še 90.403 pa je bilo ranjenih. Napadi so ohromili tudi dostop do zdravstvenega varstva in delo tamkajšnjih bolnišnic, ki se soočajo s preobremenjenostjo in pomanjkanjem zdravstvene opreme.

V luči tega je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) že aprila mednarodno skupnost pozvala, naj aktivno sodeluje pri zdravstvenih evakuacijah Palestincev iz Gaze. Doslej so pomoč pri evakuacijah, vključno z zdravljenjem bolnikov in prevozom, ponudile Belgija, Italija, Luksemburg, Malta, Romunija, Slovaška, Norveška in Španija.

Slednja je v sredo v okviru prve zdravstvene evakuacije Palestincev, ki jo je usklajevala EU, sprejela 16 palestinskih otrok in njihovih družinskih članov.