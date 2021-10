Na severu Kosova huda zaostritev razmer, prišlo je do streljanja

Na Kosovu so se danes znova zaostrile razmere. Kosovska policija je na več krajih izvedla preiskave, med drugim v eni od lekarn v Mitrovici. Srbski prebivalci Mitrovice so se podali na ulice, policija pa jih je skušala razgnati. Poškodovanih je bilo več ljudi in policistov. Beograd je mednarodno skupnost pozval k ukrepanju.

Po poročanju portala Kosovo Online je kosovska policija vstopila v eno do lekarn v Mitrovici, v kateri preverja carinsko dokumentacijo o nabavi zdravil. Po navedbah prič so preiskave potekale tudi v več trgovinah.

Kosovska policija je sporočila, da je v zgodnjih jutranjih urah začela operacijo, katere cilj je preprečevanje kaznivih dejanj, predvsem v okviru boja proti tihotapljenju blaga. Operacija je potekala na območju Prištine, Peći ter v severnem in južnem delu Mitrovice. Dodali so, da so zasegli več kosov blaga, ki služi kot dokazni material.

Popoldne so sporočili, da je operacija končana. Pri tem je bilo poškodovanih šest policistov. »Medtem ko je operacija na drugih območjih potekala brez težav, so se v severnem delu Mitrovice organizirano zbrale kriminalne skupine, postavile blokade z vozili, uporabljale plinske jeklenke, šok granate in orožja, da bi ovirale in napadle carinike in policiste, ki so opravljali dolžnost,« je navedla policija.

Na ulicah Mitrovice so se zbrali lokalni prebivalci srbske narodnosti, ki so med drugim poškodovali več avtomobilov. Policija je uporabila solzivec, da bi jih razgnala. Razmere so se zdaj umirile, ljudje pa so začeli zapuščati ulice.

Razmere so bile zaostrene tudi v kraju Zvečan, ki leži severno od Mitrovice. Tam je bil ustreljen Srb, ki so ga prepeljali v bolnišnico v Mitrovici. V bolnišnici so pojasnili, da so ga operirali in da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, navaja RTS.

Poleg njega so v bolnišnico prepeljali še enega poškodovanega. Vse skupaj pa je bilo poškodovanih deset ljudi, je povedal direktor bolnišnice Zlatan Elek.

Srbija se obrača na Nato in Kfor

Srbska premierka Ana Brnabić je mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju. »Mednarodno skupnost, zvezo Nato in Kfor pozivam, naj hitro ukrepajo in zaustavijo Albina Kurtija. Razmere so več kot dramatične in to je zadnji trenutek, v katerem je jasen odziv za zaustavitev nore politike Prištine neizogiben,« je povedala.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, obrambni minister Nebojša Stefanović in načelnik generalštaba srbske vojske Milan Mojsilović so se medtem odpravili na srečanje s predstavniki Srbov na Kosovu, poroča RTS.

V Mitrovici je bilo poškodovanih več ljudi in lastnine. FOTO: Laura Hasani/Reuters

Iz zveze Nato so sporočili, da so v stiku z vsemi pristojnimi institucijami na Kosovu in predstavniki mednarodne skupnosti. »Misija Kfor, ki jo vodi Nato, (...) ostaja popolnoma osredotočena na vsakodnevno izvajanje svojega mandata, da zagotovi varno okolje in svobodo gibanja za vse skupnosti, ki živijo na Kosovu,« so za srbsko tiskovno agencijo Tanjug sporočili s sedeža Nata v Bruslju.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pozval k umiritvi napetosti. »Nasilni incidenti na severu Kosova se morajo takoj končati. Enostranska in neusklajena dejanja, ki ogrožajo stabilnost, so nesprejemljiva,« je zapisal na Twitterju.

Poudaril je, da je treba vsa odprta vprašanja nasloviti v okviru dialoga med Prištino in Beogradom pod okriljem EU, in dodal, da so v stiku z obema stranema.

Do novih napetosti prihaja približno dva tedna po zadnji zaostritvi razmer, do katerih je prišlo, potem ko je Priština uvedla nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami. Kosovo je na mejo s Srbijo poslalo specialne enote policije, Srbija pa je dvignila pripravljenost vojske na območju ob meji. Konec septembra sta strani v pogovorih pod pokroviteljstvom Bruslja dosegli dogovor o umiritvi napetosti.