Na ulicah kitajskih mest več policije, a brez novih shodov

Kitajska policija je od ponedeljka v prestolnici Peking in velemestih, kot so Šanghaj, Guangzhou in Hangzhou, okrepila prisotnost na ulicah. S tem je preprečila ponovitve shodov, na katerih so protestniki čez konec tedna izražali nasprotovanje strogi vladni politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa, poročajo tuje tiskovne agencije.

V več primerih so policisti mimoidoče ustavili in jih prisilili, da so pokazali osebne dokumente in mobilne telefone, ki so jih pregledali za sumljivo vsebino ali programe, kot so storitve, ki vključujejo uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN) za prikrivanje lokacije in izogibanju cenzure na spletu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Pekingu je policija še posebej zavarovala promenado v bližini diplomatske četrti, kjer je v nedeljo zvečer protestiralo več sto ljudi. V Šanghaju so varnostne sile medtem postavile ograje na lokaciji, kjer se je čez konec tedna zbrala množica.