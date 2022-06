Na bojišču zdaj odločajo rakete in topništvo, Rusija ima odločilno prednost

11.00 Opozicija kritična do poziva vladi k razumnemu oblikovanju stališča glede Ukrajine

Poziv intelektualcev in politikov novi vladi, naj poišče alternativne pristope k ukrajinski vojni, po mnenju predsednika NSi in nekdanjega obrambnega ministra Mateja Tonina ogroža nacionalno varnost. Predsednik SDS in nekdanji premier Janez Janša pa je ocenil, da gre za neposredno podporo agresiji ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Tonin je na Facebooku zapisal, da v Sloveniji »obstaja krog različnih levih 'intelektualcev', ki verjamejo, da je vzrok za napad Rusije na Ukrajino širitev zveze Nato na vzhod«, ter da je za dolgotrajnost vojne kriva Ukrajina in zahodni zavezniki, »ki z dobavami orožja in materialno pomočjo pomagajo državi, da ustavi brutalno rusko agresijo in zavaruje svojo neodvisnost«. Dodal je, da gre brez dvoma za »sprevrženo logiko«, ki je po njegovem mnenju uvod v razpravo o tem, da bi Slovenija morala izstopiti iz zveze Nato.

Meni še, da imamo moralno in zgodovinsko dolžnost, da pomagamo Ukrajini po svojih najboljših močeh. »Gre za naše temeljne vrednote, na katerih je nastala tudi Slovenija,« je zapisal in dodal, da je ključno vprašanje, ali smo jih pripravljeni braniti z dejanji ali le z besedami.

Janša pa je na Twitterju zapisal, da je poziv, da se Ukrajini ne pomaga več z orožjem »neposredna podpora Putinovi agresiji, podpisana s strani tistih, ki so ustanovili Gibanje Svoboda in ki neposredno vplivajo na delo slovenske vlade«.

Skoraj 20 vidnih intelektualcev in politikov je v petek novo vlado pozvalo k razumnemu oblikovanju stališča do vojne v Ukrajini. Zapisali so, da sicer ni nikakršnega dvoma, da je Putin z ukazom o napadu na Ukrajino zagrešil »neizbrisljiv vojni zločin«, a so dodali, da zahodno oboroževanje ukrajinskih sil prispeva k moči njihovega odpora, a realnih možnosti, da bi lahko v celoti pregnale agresorja s svojega ozemlja, ni. Med drugim sta se pod poziv podpisala nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk.

10.45 V Ukrajini na območju Severodonecka potekajo intenzivni spopadi

Po podatkih britanske obveščevalne službe ruske vojaške enote v okolici Severodonecka niso napredovale proti južnemu delu tega mesta na vzhodu Ukrajine. Vseeno se na ulicah Severodonecka nadaljujejo intenzivni spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obe strani sta v spopadih verjetno že utrpeli veliko število žrtev, je v svojem dnevnem poročilu po navedbah nemške tiskovne agencije dpa še zapisalo britansko obrambno ministrstvo.

Od začetka ruske invazije je umrlo približno 10.000 ukrajinskih vojakov, je danes povedal svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič. Ukrajinski generalštab medtem ocenjuje, da je ruska vojska utrpela približno 32.000 žrtev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru sodržavljanom dejal, da v Donbasu potekajo »zelo ostri spopadi« proti ruskim silam, ki po njegovih besedah poskušajo uničiti vsa mesta na vzhodu države, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Ukrajinski strani skoraj zmanjkalo streliva. Zdi se, da ima Rusija v tem boju zdaj odločilno prednost. FOTO: Stringer/Reuters

Na vzhodu Ukrajine o uspehu na bojišču sicer vse bolj odločajo rakete, topništvo in havbice, ki omogočajo napade na sovražnikove položaje tudi več kilometrov za frontno črto, poroča britanski BBC. Zdi se, da ima Rusija v tem boju zdaj odločilno prednost.

Visok ukrajinski obveščevalni uradnik Vadim Skibicki je za britanski časnik Guardian povedal, da je ukrajinski strani skoraj zmanjkalo streliva. Ob tem je dejal, da imajo Rusi zdaj do petnajstkrat več artilerije in da Ukrajinci nujno potrebujejo zaloge orožja, ki jih obljubljajo zahodne države.

Severodoneck je sicer eno od zadnjih mest, ki Rusiji stojijo na poti do prevzema nadzora nad celotno regijo Donbas na vzhodu Ukrajine. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass je v zadnjih treh letih v separatističnih samooklicanih ljudskih republikah Luhansk in Doneck na tem območju več kot 800.000 ljudi prejelo rusko državljanstvo, še navaja dpa.