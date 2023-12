Nadaljevali se bodo protesti proti volilni kraji

V nadaljevanju preberite:

Nezadovoljstvo državljanov je upravičeno in javno zbiranje kot način izkazovanja nezadovoljstva je legitimno, ni pa upravičeno nasilno ravnanje protestnikov, je po sinočnjih protestih pred sedežem republiške volilne komisije v Beogradu dejal Jovica Todorović, član volilne komisije iz vrst Narodne stranke. Po nedeljskih volitvah, o katerih so predvsem v Beogradu podporniki opozicije prepričani, da so bile ukradene, so množice zasedle beograjske ulice, zgodilo se je nekaj incidentov.