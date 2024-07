Nadaljuje se množično pobijanje, nadaljujejo se pogajanja

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so v Egiptu in Katarju po nekaj tednih zatišja potekala intenzivna pogajanja o prekinitvi ognja, so izraelske sile danes zjutraj v Gaza Cityju izvedle enega najhujših napadov v devetih mesecih vojne, v kateri je bilo ubitih več kot 38.000 Palestincev. Toda skupno število žrtev – neposrednih in posrednih – brutalnega izraelskega pobijanja in uničevanja na območju Gaze je najverjetneje še veliko večje. Ugledna britanska zdravniška revija The Lancet navaja celo število 186.000. To je približno osem odstotkov celotnega prebivalstva palestinske enklave.