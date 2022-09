Nadaljujejo se protesti zaradi smrti 22-letnice v priporu

Po smrti 22-letnice med policijskim pridržanjem zaradi kršenja strogih islamskih pravil oblačenja za ženske v Iranu že več dni potekajo množični protesti. Doslej so zahtevali tri življenja, mnogo ljudi je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

22-letno Mahso Amini je 13. septembra med družinskim obiskom v iranski prestolnici Teheran aretirala moralna in verska policija zaradi njene »neislamske« obleke oziroma ker ni nosila hidžaba, ki je zapovedan po strogih islamskih pravilih oblačenja v državi, in jo odpeljala na policijsko postajo. V priporu je omedlela in bila tri dni v komi, nato pa je v petek umrla v bolnišnici.

Načelnik teheranske policije Hosein Rahimi je v ponedeljek njeno smrt označil za »nesrečen dogodek« in zavrnil obtožbe, da jo je policija v priporu pretepala ali z njo slabo ravnala.

Protesti zaradi njene smrti so se sprva začeli zadržano in so se nato razširili po vsej državi ter postajali vse bolj nasilni. Ustavilo jih ni niti nasilje policije niti obljube predsednika države Ebrahima Raisija, da bodo smrt dekleta temeljito preiskali, niti to, da so njeno družino obiskali odposlanci iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

V Iranu so se tako v torek zvečer protesti nadaljevali peto noč zapored, bili pa naj bi eni največjih v zadnjih letih.

V Teheranu so izbruhnili protesti. FOTO: Reuters

Potekali so v okoli 15 mestih, tudi v prestolnici Teheran in drugih večjih mestih. Demonstranti so na ulicah blokirali promet, zažigali smetnjake in policijska vozila, metali kamenje v varnostne sile in vzklikali protivladna gesla.

V posnetkih na družbenih omrežjih je bilo videti spopade med policisti in protestniki, pa tudi ženske, ki so naglavne rute metale v kresove na ulicah, kar je postalo simbol protestov, poroča španska tiskovna agencija EFE. Protestniki, med njimi mnoge ženske brez naglavnih rut, so znova vzklikali »pravica, svoboda, ne obveznemu hidžabu« ter »ženske, življenje, svoboda«.

Policija je uporabila solzivec in ponekod izvajala aretacije protestnikov, da bi jih razgnala.

V Teheranu že več dni potekajo protesti. FOTO: AFP

Guverner Kurdistana, od koder je bila Mahsa Amini, je v torek dejal, da so bili med protesti v tej provinci na severozahodu države ubiti trije ljudje. V zadnjih torkovih protestih pa je bil medtem po poročanju državne tiskovne agencije Irna ubit policist, še trije so bili ranjeni.

Iranska vlada zavrača kritike Združenih narodov, ZDA, EU in drugih zaradi smrti 22-letnice in ravnanja varnostnih sil s protestniki. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani je tako v torek zvečer obsodil »tuja intervencionistična stališča«. »Žalostno je, da poskušajo nekatere države izkoristiti incident, ki ga še preiskujejo, da bi uresničile svoje politične cilje in želje proti iranski vladi in ljudem,« je dejal.