Spolne zlorabe v Anglikanski cerkvi: posiljevalcu naziv častnega kanonika

Canterburyjski nadškof Justin Welby je zaradi prikrivanja zlorab dečkov v Anglikanski cerkvi 12. novembra odstopil. V prihajajočih dneh bi ga moral začasno naslediti nadškof Yorka Stephen Cottrell, a ga zaradi prikrivanja spolnih zlorab duhovnika Davida Tudorja prav tako pozivajo k odstopu, poroča BBC v svoji preiskavi.

Cottrellov predstavnik je dejal, da je bil takrat škof v »nezavidljivem položaju« in ni imel pravne moči, da bi duhovnika umaknil s položaja.

Spolni izprijenec prejel naziv častnega kanonika

Tudor je postal kaplan v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, naslednjih 46 let pa je služboval tako v Londonu kot v Surreyju in Essexu ter kasneje celo prejel naziv častnega kanonika. Leta 2010 je Cottrell začel službovati kot škof Chelmsforda, Tudor pa je bil takrat območni dekan Canvey Islanda v Essexu.

Cottrella so že prvi teden službovanja obvestili o Tudorjevi zločinski preteklosti, je povedal predstavnik novega nadškofa.

Takratnemu škofu Chelmsforda naj bi povedali, da je bil leta 1988 Tudor v dveh primerih sojenja obtožen spolne zlorabe. V prvem naj bi spolno zlorabil 15-letno dekle. Tudor je zgolj priznal, da sta imela z žrtvijo spolni odnos, ko naj bi ta že dopolnila 16 let. Na drugem sojenju je bil obtožen spolne zlorabe treh deklic, za kar je bil obsojen na šest mesecev zapora.

Kljub dolgoletnim spolnim zlorabam otrok je Tudor smel opravljati bogoslužje kar 46 let. FOTO: Toby Melville/Reuters

Tudorju so leta 1989 prepovedali službovanje znotraj Anglikanske cerkve, a se je po petih letih vrnil na položaj. Leta 2005 so ga suspendirali zaradi policijske preiskave na podlagi obtožbe spolnega napada iz sedemdesetih let. V primeru ni bil obsojen, zato je lahko nadaljeval bogoslužje. Duhovnik je od januarja 2008 služboval pod pogojem, da nikoli ne bo ostal sam v družbi otrok ali vstopal v šole v Essexu. Tudor je le nekaj mesecev zatem postal območni dekan, s tem pa je pod sabo dobil 12 župnij.

Canterburyjski nadškof izbrisal ime posiljevalca s seznama prestopnikov

Škofinja Newcastla​ Helen-Ann Hartley je Cottrella pozvala, naj odstopi, saj ni primerno ukrepal, čeprav je vedel za zlorabe. »Kako imaš še vedno lahko moralno in etično avtoriteto, s katero bi lahko vodil [cerkveno] institucijo?« je dejala za BBC.

Cottrell, ki bo nasledil Welbyja na položaju canterburyjskega nadškofa v prvih mesecih novega leta, je prav tako vedel za odškodnino v vrednosti 10.000 funtov (12.000 evrov), ki jo je Tudor osebno izplačal žrtvi, ki jo je zlorabljal kot otroka.

»Počutim se, kot da mi je Cottrell pljunil v obraz,« je dejala anonimna žrtev, ki prav tako zahteva njegov odstop.

BBC razkriva, da sta tako Welby kot njegov predhodnik George Carey vedela za Tudorjeve zločine, a nista ukrepala. Slednji je posiljevalcu celo pomagal pri vrnitvi na položaj leta 1993. Carey je tri leta kasneje Tudorjevo ime umaknil s seznama (spolnih) prestopnikov med duhovniki.

»Zavedamo se, da ti ukrepi takrat niso bili zadostni ali v prid žrtvam. Danes bi sprejeli drugačne odločitve,« so dejali predstavniki škofije Southwark in dodali: »Tudor bi moral dobiti dosmrtno prepoved službovanja – danes je [takšno neukrepanje] povsem neopravičljivo.«

Cerkveni dostojanstveniki so »stvar uredili«

Leta 2018 je poročilo o Tudorjevih grozovitih dejanjih prejel tudi Welby. Pastorka Jenny Penn je canterburyjskemu nadškofu poslala pismo, v katerem je poizvedovala, zakaj Tudor še vedno opravlja bogoslužje. V odgovoru so pristojni povedali, da so zadevo že preučili. Ko je Pennova znova pisala nadrejenim, so ji še enkrat povedali, da so »stvar uredili«. Enak odgovor je prejela tudi v tretjem pismu.

Božično okrasje v podobi nadškofa Yorka Stephena Cottrella visi na adventnem vencu v cerkvi v Yorku. FOTO: Oli Scarff/Afp

Ko je Pennova prebrala pričevanja o tovrstnih zlorabah in o neukrepanju pristojnih znotraj Anglikanske cerkve, se je s svojo izkušnjo obrnila na medije. »Bila sem besna in šokirana, da so se takšna dejanja zgodila tudi drugje. Stari grehi za sabo mečejo dolge sence,« je dejala za BBC.

Cerkev je Tudorju odredila dosmrtno prepoved opravljanja bogoslužja šele oktobra letos, ko je priznal nekatere spolne zločine. »Nikoli mu sploh ne bi smeli dovoliti, da se vrne,« je še dejala anonimna žrtev, zaradi katere je Tudor dobil začasno prepoved službovanja leta 1989.