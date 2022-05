Naftni embargo še vedno razdvaja Evropo

V nadaljevanju preberite:

Danes se bodo v Bruslju sestali zunanji ministri EU, in čeprav sankcije proti Rusiji uradno ne bodo tema razprave, iskanje evropskega soglasja, kako Rusiji zmanjšati naftne prihodke, že ves čas visi v zraku. Medtem ko država regulira cene goriv, Slovenci ob vzhodni meji rezervoarje polnijo na ruskim dobaviteljem zvestih madžarskih črpalkah.

Zdi se, da bo končna odločitev o plinskem in naftnem embargu Rusiji morala biti sprejeta na ravni voditeljev držav članic. Ti se bodo sestali na izrednem vrhu EU v Bruslju 30. in 31. maja. Po predlogu evropske komisije bi embargo na surovo nafto začel veljati čez pol leta, za naftne izdelke pa do konca leta. Rusija kupcem v države članice EU dobavi kar polovico vse svoje proizvodnje nafte.