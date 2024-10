Nagrada Saharova letos v roke voditeljema venezuelske opozicije

Letošnja dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje evropski parlament, sta venezuelska opozicijska voditelja María Corina Machado in Edmundo González Urrutia. Priznanje sta prejela za svoj »pogumni boj za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije« v tej južnoameriški državi.

»V svojem prizadevanju za pravičen, svoboden in miren prenos oblasti sta neustrašno zagovarjala vrednote, ki jih milijoni Venezuelcev in evropski parlament tako cenijo: pravičnost, demokracijo in vladavino prava,« je ob razglasitvi lavreatov izpostavila predsednica parlamenta Roberta Metsola. »Evropski parlament stoji ob strani venezuelskemu narodu ter Marii Corini Machado in izvoljenemu predsedniku Edmundu Gonzálezu Urrutii v njunem boju za demokratično prihodnost njune države.«

Roberta Metsola je s tem merila na dogajanje v Venezueli, ki je pod predsednikom Nicolásom Madurom iz hibridnega režima prešla v avtokracijo, kar se je še enkrat več potrdilo na julijskih predsedniških volitvah. Na njih naj bi po navedbah venezuelskega Nacionalnega volilnega sveta (CNE) ponovno slavil Maduro, a pri tem v instituciji, ki jo tako kot druge v državi nadzira režim, niso objavili podrobnega razreza glasov. Opozicija je rezultate zavrnila in na podlagi volilnih zapisnikov iz dobršnega dela volišč, do katerih se je dokopala, vztraja pri prepričljivi zmagi Gonzáleza Urrutie.

O uradnih rezultatih, s katerimi je Maduro prišel do tretjega šestletnega mandata, dvomi tudi velik del mednarodne skupnosti, vključno z ideološko sorodnimi vladami v Mehiki, Kolumbiji in Braziliji. Gonzáleza Urrutio, ki se je v vlogi Madurovega izzivalca znašel šele potem, ko je režim kandidaturo onemogočil Marii Corini Machado, je kot legitimnega predsednika priznal tudi evropski parlament.

Petinsedemdesetletni González Urrutia sicer od septembra živi v političnem eksilu v Španiji. Pred odhodom iz Venezuele pa ga je režim predsednika Madura prisilil v podpis pisma, s katerim je priznal svoj poraz na spornih julijskih volitvah.

Nagrado Saharova za svobodo misli jima bodo kot običajno podelili na decemberskem plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu. Med finalisti za to presetižno priznanje so bili še ženski mirovni gibanji Women wage peace in Women of the sun iz Izraela in Palestine ter azerbajdžanski protikorupcijski aktivist Gubad Ibadoglu.

Evropski parlament je prizadevanja za ponovno vzpostavitev demokracije v Venezueli podprl že leta 2017, ko je nagrado Saharova, namenjeno posameznikom in organizacijam, ki zagovarjajo človekove pravice in temeljne svoboščine, podelil venezuelski demokratični opoziciji.