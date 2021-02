V nadaljevanju preberite:



Mario Draghi se je vrnil na sceno. »Super Mario« so mu rekli, ko je bil šef evropske centralne banke. Iz tistih časov je njegov slavni izrek ob reševanju evra: »Whatever it takes.« Eni so ga prevedli: »Vse, kar je potrebno.« Italijani so ga razumeli bolj dobesedno: »Naj stane, kolikor hoče!« Takrat je rešil evro. Zdaj si od njega obetajo, da bo rešil tudi Italijo. To utegne biti precej zahtevnejše, saj bo imel opravka z domačo politično sceno, ki je bila skrajno zapletena tudi takrat, ko je bila najbolj urejena.