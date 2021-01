Najaktivnejši indonezijski vulkan Mount Merapi se je znova prebudil

Najaktivnejši indonezijski vulkan Merapi znova bruha lavo in pepel. FOTO: Antara via Reuters

Ogroženih je veliko ljudi

Indonezijske pristojne službe so zaradi nevarnih znamenj, ki so kazala na možnost ponovnega izbruha, že novembra lani prvič evakuirale prebivalce ob vznožju najaktivnejšega indonezijskega vulkana Mount Merapi. Domove je moralo zapustiti okrog dva tisoč ljudi. Takrat se je vulkan začasno umiril, prebivalci so se počasi vrnili, danes pa sta iz njega znova začela bruhati lava in pepel, poroča agencija Asociated Press.K sreči izbruh ni bil zelo močan, reka lave je stekla po poldrugi kilometer dolgem pobočju, nad vulkanom pa se je pojavil velik oblak dima in pepela. Pristojni so zato prepovedali približevanje vulkanu na manj kot pet kilometrov. Vulkan je sicer seizmično aktiven že od lanskega junija, zato so strokovnjaki ves čas pozorni. Vmes je tudi že bruhal oblake pepela in plinov, kar se je nazadnje zgodilo 7. januarja.Mount Merapi je na gosto naseljenem otoku Java v bližini starodavnega mesta Džogdžakarta. V krogu desetih kilometrov od njega živi okrog 250.000 prebivalcev, od katerih so se zdaj nekateri znova morali umakniti na varno. Med številnimi indonezijskimi vulkani, ki so del pacifiškega »ognjenega kroga«, je Merapi najbolj aktiven in je v zadnjem času že večkrat začel bruhati lavo in oblake plina in pepela. Njegov zadnji večji izbruh je bil leta 2010, ko je umrlo 347 ljudi.Indonezija sicer leži na pacifiški prelomnici, ki povzroča veliko potresov in vulkanskih izbruhov. To je skoraj 130 delujočih vulkanov.