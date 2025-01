Najpopularnejša pornografska spletna stran prepovedana v tretjini zveznih držav

Od januarja je več kot tretjina zveznih držav v ZDA uvedla stroge omejitve za dostop do spletnih strani z vsebinami za odrasle, vključno z najbolj priljubljeno platformo Pornhub. Med najnovejšimi so Florida, Južna Karolina in Tennessee, kjer so v veljavo stopili zakoni o preverjanju starosti.

Uporabniki teh spletnih strani morajo zdaj pred ogledom vsebin predložiti uradni osebni dokument, kot sta potni list ali vozniško dovoljenje. Na območju teh držav živi več kot 120 milijonov ljudi.

Podjetje Aylo, ki upravlja s spletnimi stranmi Pornhub, RedTube in YouPorn, je nove zakone označilo za neučinkovite, nevarne in tvegane za varnost uporabnikov. Predstavnik podjetja je izjavil: »Aylo že vrsto let podpira preverjanje starosti uporabnikov, vendar mora zakonodaja zagotoviti varnost in zasebnost uporabnikov ter hkrati učinkovito zaščititi otroke pred neprimernimi vsebinami«.

Podjetje opozarja, da trenutni zakoni zahtevajo zbiranje občutljivih osebnih podatkov, kar predstavlja tveganje za varnost uporabnikov. Zaradi tega so svoje spletne strani umaknili iz držav z novimi omejitvami.

Povečan interes za navidezna zasebna omrežja

Po uvedbi novih zakonov je v ZDA opaziti znaten porast uporabe navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki omogočajo obhod geografsko omejenih vsebin. Podjetje VPNMentor poroča, da je povpraševanje po VPN-jih v Floridi v prvih urah po uveljavitvi zakonodaje naraslo za 1150 odstotkov piše britanski The Indenpendent.



VPN se uporablja za anonimiziranje na spletu in zaobitvi goegrafskih restrikcij. FOTO: Google

Sodna izpodbijanja in začasne odredbe

Podobni trendi so bili opaženi tudi v zveznih državah, kot sta Utah in Teksas, kjer so podobne omejitve že v veljavi.

V Tennesseeju je zvezni sodnik začasno zaustavil izvajanje zakona Protect Tennessee Minors Act, ki bi zahteval preverjanje starosti vsako uro in shranjevanje anonimiziranih podatkov o uporabnikih za obdobje sedmih let. Kljub temu lahko lokalni tožilci še vedno vlagajo zasebne tožbe.

Podobna zakonodaja velja v 16 drugih zveznih državah, vključno z Alabamo, Arkanzasom, Idaho, Indiano, Kansasom, Kentuckyjem, Mississippijem, Montano, Nebrasko, Severno Karolino, Oklahomo, Teksasom, Utahom in Virginijo. Pravne organizacije, kot je »Koalicija za svobodo govora«, so v več državah, kot so Florida, Louisiana, Teksas in Utah, že sprožile sodne postopke.



Project 2025 je požel veliko ogorčenja pri demokratih. Pri republikancih (zaenkrat) še ni dobil javne podpore vidnejših politikov. FOTO: Kevin Wurm/Reuters

Omejitve dostopa do spletnih strani z vsebinami za odrasle so postale sestavni del konservativnih političnih programov. Med njimi izstopa projekt »Project 2025«, ki ga je razvila organizacija Heritage Foundation. Manifest projekta na 920 straneh označuje pornografijo kot »zasvojljivo in psihološko destruktivno« ter predlaga njeno kriminalizacijo.

Manifest pravi: »Pornografija bi morala biti prepovedana. Kdor ustvarja pornografijo in tisti, ki jo distribuira, bi moral biti kazensko preganjan, javne knjižnice in šole, ki jo promovirajo, pa bi morale biti obravnavane kot subjekti z registriranimi spolnimi prestopniki.«

Organizacije za zaščito digitalnih pravic, kot je Electronic Frontier Foundation (EFF), opozarjajo, da obvezno preverjanje starosti krši pravice do zasebnosti in svobode govora. Po njihovem mnenju takšni sistemi povzročajo več škode, kot jo skušajo preprečiti.

Kritiki poudarjajo, da bodo omejitve verjetno preusmerile uporabnike na manj zanesljive spletne strani, kar povečuje tveganja za njihovo varnost in zasebnost.

Kako je s tem v EU?

V Evropi se zaščita mladoletnikov pred dostopom do vsebin za odrasle obravnava predvsem prek nacionalnih zakonodaj in okvirjev Evropske unije, pri čemer je ključen poudarek na varovanju zasebnosti in temeljnih pravic državljanov. Evropska zakonodaja, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), postavlja stroge zahteve glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kar vpliva na način, kako se lahko preverjanje starosti izvaja na spletnih straneh.



V ZDA bi tudi ustvarjenje pornografskih posnetkov bi lahko privedlo do denarne in zaporne kazni. FOTO: Shutterstock

Poleg tega Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) spodbuja države članice, da zaščitijo mladoletnike, vendar jim daje proste roke pri implementaciji specifičnih ukrepov.

Nekatere države članice, kot sta Francija in Nemčija, so že uvedle konkretne ukrepe za preverjanje starosti na platformah za odrasle. Francija zahteva, da uporabniki dokažejo svojo starost z uradnimi dokumenti, medtem ko Nemčija blokira spletne strani, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite mladoletnikov.

Kljub tem prizadevanjem se razprave nadaljujejo o tem, kako uskladiti zaščito mladoletnikov z varovanjem zasebnosti in svobode govora, kar poudarjajo tudi organizacije za digitalne pravice, kot je EDRi.

Na ravni EU se iščejo tehnološke rešitve, ki bi omogočale anonimizirano preverjanje starosti brez neposrednega zbiranja občutljivih osebnih podatkov. Biometrične metode in blockchain tehnologije so med predlaganimi možnostmi, ki bi lahko zagotovile večjo varnost in zaščito uporabnikov.



Evropska komisija trenutno preučuje možnost uvedbe enotnih standardov, da bi preprečila razdrobljenost pravil med državami članicami.