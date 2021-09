Največ sedežev v parlamentu Trudeaujevim liberalcem

Kanadski premier se je uspeha na volitvah veselil z ženo Sophie Gregoire. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Liberalna stranka premierjaje na parlamentarnih volitvah dobila največ poslanskih sedežev, a ji ni uspelo osvojiti absolutne večine, kažejo projekcije kanadskih televizijskih mrež. V prvem odzivu je Trudeau napovedal boljše dneve za državo. 49-letni Trudeau je avgusta razpisal predčasne volitve , ker je računal, da si bo liberalna stranka zaradi uspešnega boja proti pandemiji covida-19 povečala število parlamentarnih sedežev. Predvolilne ankete niso obetale tega in nekatere so celo napovedovale zmago konservativne stranke, ki jo vodiGlede na projekcije televizije CBC na podlagi rezultatov okoli 90 odstotkov volišč se liberalcem sedaj obeta okrog 156 sedežev, konservativcem pa 121. Za absolutno večino bi jih stranka potrebovala 170.A rezultati so zaenkrat močno podobni kot na volitvah leta 2019, ko je Trudeau sicer osvojil drugi premierski mandat, vendar izgubil absolutno večino iz predhodnega mandata. Liberalci so takrat osvojili 157 poslanskih sedežev, konservativci pa 121.Trudeau naj bi glede na napovedi tokrat znova oblikoval manjšinsko vlado in se zanašal na podporo nekaterih drugih strank. Levosredinska Nova demokratska stranka in regionalna stranka Quebeški blok naj bi osvojili 27 oz. 32 sedežev, Zeleni pa le dva.Trudeau se je v prvem odzivu na izide zahvalil Kanadčanom. »Pošiljate nas nazaj na delo z jasnim mandatom, da prebrodimo to pandemijo na poti v svetlejše dneve pred nami,« je v zgodnjih jutranjih urah dejal na odru dvorane v Montrealu, ob boku s soprogo in njunimi otroki. »Tej vladi in temu parlamentu ste določili jasno smer,« je še dodal.Glavna predvolilna tema je bil koronavirus, pri čemer Trudeau zagovarja obvezno cepljenje Kanadčanov za potovanja in druge namene, O'Toole pa cepljenje sicer osebno zagovarja, vendar nasprotuje temu, da bi bilo obvezno.Večina Kanadčanov je cepljenih in večina med njimi zagovarja, da se cepijo tudi drugi. Trudeau je volivce prepričeval, da bi bila predaja vlade v roke konservativcev v času, ko koronavirus še ni poražen, napaka.Konservativci pa so jih prepričevali, da gre Trudeauju le za osebne ambicije in oblast, zaradi česar je potem razpisal predčasne volitve na sredini svojega drugega mandata. Vendar pa je bil, kot kaže, argument koronavirusa močnejši.Zvezna provinca Alberta, ki jo vodijo konservativci, se sooča z rastjo števila okužb in bolnišnicam že primanjkuje postelj za paciente. Premier Albertese je opravičil za razmere in po tem, ko je že odpravil skoraj vse ukrepe proti koronavirusu, zdaj podpira obvezno delo od doma in cepljenje.