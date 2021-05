Največji hekerski napad na ameriško energetiko pripisujejo ruski DarkSide

Z gorivom s cevovoda Colonial oskrbujejo tudi letališče Dulles v bližini prestolnice Washington. FOTO: Karen Bleier/AFP

Skladišča za gorivo s cevododa Colonial v New Jerseyju. FOTO: Colonial Pipeline via Reuters

Za hekerskim napadom na enega od največjih ameriških cevovodov za rafinirana goriva domnevno stoji kriminalna skupina DarkSide, ki se ponaša s krajo korporacijam v slogu sodobnega Robina Hooda.Hekerski napad na skoraj 9000 kilometrski cevovod Colonial, ki iz Teksasa proti New Yorku ameriški Vzhodni obali zagotavlja slabo polovico zalog bencina, dizla in letalskega goriva, se je začel v četrtek s krajo in kodiranjem velike količine podatkov, ustavitvijo delovanja in zahtevo po plačilu, je poročala tiskovna agencija Bloomberg. Izsiljevalci so grozili tako z objavo podatkov na internetu kot z njihovim zadrževanjem v kodirani obliki, dokler od družbe iz georgijske Alpharette ne dobijo zahtevanega denarja. Takšno dvojno izsiljevanje je menda značilno za skupino DarkSide.Ni znano, koliko denarja v kriptovaluti so zahtevali izsiljevalci, v povprečju pa menda zahtevajo več kot šest milijonov dolarjev. Poznavalci navajajo, da podjetja pogosto plačajo, saj hočejo čim prej nadaljevati svoje poslovanje, o izsiljevanju največjega cevovoda ameriške Vzhodne obale pa so obvestili celo predsednika. Zadevo preiskujejo zvezne oblasti. Daljši izpad cevovoda bi lahko povzročil višje cene goriva ter s tem ogrozil gospodarsko okrevanje po pandemiji.Ministrica za trgovinoje ameriške poslovneže opozorila, da bodo takšni napadi vse pogostejši in se morajo skupaj zavarovati proti njim. Spomnimo, skupina DarkSide se je avgusta lani lotila podjetij CompuCom in Enterprise, zdaj pa so domnevno odgovorni za največji hekerski napad na ameriško energetsko infrastrukturo. Ta se je zgodil leto dni po hekerskem vpadu v številna ameriška podjetja in vladne ustanove s ključnimi ministrstvi vred prek družbe za programsko opremo SolarWinds, ki ga v demokratski Beli hiši pripisujejo ruskim vojaškim obveščevalnim službam.