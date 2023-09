Nataša Pirc Musar: Najzahtevnejši časi za svet in OZN

V nadaljevanju preberite:

»To ustanovo vodite v najzahtevnejših časih, kakršnih še ni bilo od ustanovitve Združenih narodov,« je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar v New Yorku nagovorila 78. zasedanje generalne skupščine OZN. Prvi dan splošne razprave je to potrdil tudi nastop Volodimirja Zelenskega, predsednika Ukrajine, ki je žrtev grobega napada članice varnostnega sveta Rusije. Z odmevnim pozivom Moskvi, naj konča vojno, pa je nastopil ameriški predsednik Joe Biden.

»ZDA si prizadevajo za varnejši, bogatejši in pravičnejši svet za vse ljudi, saj je naša prihodnost povezana z vašo,« je v duhu zavezanosti OZN k mednarodnemu sodelovanju dejal ameriški predsednik Joe Biden in dodal: »Nobena država ne more sama rešiti izzivov sodobnosti.«