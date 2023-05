Napad z najetim tovornjakom v bližini Bele hiše

Devetnajstletni Sai Varshith Kandula iz Misurija se je v ponedeljek pozno zvečer z najetim tovornjakom večkrat zaletel v barikado parka pred Belo hišo. Pri napadalcu, obtoženemu načrtovanja uboja, ugrabitve ali poškodovanja predsednika ZDA in njegove družine, so našli nacistično zastavo s svastiko.

Kanduli grozi do pet let zapora, potem ko je zvezni policiji FBI povedal, da je hotel sam prevzeti vlado ZDA. Po policijskih poročilih je iz St. Louisa priletel na washingtonsko letališče Dulles in tam najel tovornjak. Predsednik Joe Biden je bil v času napada v Beli hiši, a ni jasno, če se je zavedal dogodka, ranjen ni bil nihče. Ceste in poti okrog trga Lafayette so bile v torek zaradi preiskave zaprte.

Na srednji šoli v misurijskem Chesterfieldu so potrdili, da je napadalec njihov maturant in šolska fotografija kaže mladeniča azijskih korenin. V ZDA po vdoru privržencev prejšnjega republikanskega predsednika ZDA Donalda Trump v kongres 6.januarja 2021 pa že vrvi od teorij zarote. Eni Kandulo označujejo za zagovornika belske nadvlade, drugi se temu posmehujejo zaradi temnejše napadalčeve polti ter vsaj za nacistično zastavo, če že ne tudi za vso akcijo, sumijo FBI. Sai Varshith Kandula je po prvih informacijah ameriški državljan vzhodnoindijskega rodu.

Washingtonski park Lafayette je bil dolgo prostor za izražanje svobode govora, zaradi protestov gibanja »Življenja temnopoltih so pomembna« pa so to omejili. Ograje ni več, ovire za promet pa ostajajo, prav tako velika navzočnost varnostnih sil. Območje pred Belo hišo je bilo že večkrat cilj nasilnih dejanj in med najbolj vročimi demonstracijami gibanja »Življenja temnopoltih so pomembna« so morali predsednika Trumpa z družino umakniti v kletne prostore predsedniške rezidence.