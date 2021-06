Napeto štetje do zadnjega glasu

Zaradi tesne razlike in morebitnih zahtev po ponovnem štetju bi lahko do končne razglasitve novega predsednika minilo več dni. FOTO: Juan Carlos Cisneros/Afp

Diametralno nasprotni pogled na gospodarstvo

Zmagovalec drugega kroga predsedniških volitev v Peruju ne bo znan do zadnjega. Po več kot 91 odstotkov preštetih glasov je v vodstvu skrajno desna populistka, a je njena prednost pred marksističnim kandidatompremajhna, da bi lahko napovedali končni razplet. Poleg tega med nepreštetimi glasovi prevladujejo volilni lističi, oddani v ruralnih predelih, kjer naj bi imel levičarski osnovnošolski učitelj širšo podporo. Počasi napreduje tudi štetje glasov iz tujine.Po delnih izidih ima hčerka nekdanjega avtoritarnega predsednika, ki prestaja zaporno kazen zaradi kršenja človekovih pravic in korupcije, 50,1, Pedro Castillo pa 49,9 odstotka glasov.Rezultati vzporednih volitve so rahlo prednost s 50,3 odstotki glasov pripisali Keiko Fujimori.Volilna kampanja je 32-milijonski Peru polarizirala in še poglobila razlike med ruralnimi predeli in prestolnico, kjer živi približno tretjina državljanov. Če v konservativnih stališčih do nekaterih družbenih vprašanj, kot sta denimo pravica do izbire in enakopravnost predstavnikov skupnosti LGBT+, med kandidatoma ni večjih razhajanj, si pri pogledu na gospodarstvo ne bi mogla biti bolj vsaksebi.Presenetljivi zmagovalec prvega kroga, 51-letni učitelj in sindikalist Pedro Castillo, se zavzema za spremembo ustave in večjo vlogo države ter nacionalizacijo podjetij v nekaterih ključnih panogah. Njegova izzivalka, 46-letna Keiko Fujimori, ki jo preiskujejo zaradi pranja denarja, pa na drugi strani zagovarja prosti trg ter svari pred socialnim in gospodarskim kolapsom, kot so mu bili priča v Venezueli , če zmaga samooklicani marksist. Prav tako je napovedala, da bo pomilostila svojega zaprtega očeta, čigar avtoritarna politična dediščina razdvaja tudi 20 let po koncu njegovega predsedovanja.Zaradi tesne razlike in morebitnih zahtev po ponovnem štetju bi lahko do končne razglasitve novega predsednika minilo več dni, pišejo tuji mediji. A kdorkoli bo prevzel krmilo države, bo imel zaradi polarizacije in razdrobljenega kongresa, v katerem nobena stranka nima večine, malo manevrskega prostora za reforme, so si bili že pred volitvami enotni analitiki.