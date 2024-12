Napetosti po Brexitu: Evropska komisija toži Veliko Britanijo

Evropska komisija je vložila tožbo proti Veliki Britaniji zaradi domnevnih kršitev pravice do prostega gibanja oseb, ki jo zagotavlja pravo Evropske unije, poroča portal Politico.Ta poteza označuje prvo večjo napetost med EU in Veliko Britanijo po tem, ko je vodenje britanske vlade prevzel premier Keir Starmer.

Obtožbe Evropske komisije temeljijo na ugotovitvah, da Velika Britanija ni v celoti izpolnila obveznosti iz sporazuma o izstopu iz Evropske unije, sklenjenega leta 2020. Sporazum določa, da imajo državljani EU in člani njihovih družin, ki so pred iztekom prehodnega obdobja živeli v Veliki Britaniji, pravico ostati v državi.

Enake pravice veljajo tudi za državljane Velike Britanije v EU. Komisija je opozorila, da Velika Britanija »še vedno ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti glede pravic delavcev in družinskih članov« piše britanski portal The Independent.

Že leta 2020 je Evropska komisija Veliko Britanijo formalno opozorila na omejitve pri uveljavljanju pravic državljanov EU in njihovih družinskih članov. Kljub ponavljajočim se opozorilom, nazadnje julija letos, nekatere težave ostajajo nerešene. Komisija je poudarila: »Po skrbni oceni odgovorov britanskih oblasti ugotavljamo, da številni elementi pritožb ostajajo nerešeni.«

Starmer je v izjavi povedal, da Združeno kraljestvo želi izboljšati sodelovanje z EU na ključnih področjih, kot so trgovina, varnost in obramba. FOTO: Benjamin Cremel/AFP

Evropska komisija je primer predala Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, ki bo presojalo, ali so ukrepi Velike Britanije skladni s sporazumom. Tožba sovpada s prizadevanji premiera Starmerja, ki si prizadeva izboljšati odnose z EU.

»Naš cilj ni ponovno pristopiti k enotnemu trgu, temveč izboljšati sodelovanje z EU na ključnih področjih, kot so trgovina, varnost in obramba,« je izjavil Starmer.

Kljub temu tožba predstavlja dodatno oviro za Starmerjeva prizadevanja, saj se Bruselj pripravlja na pogajanja o novem sporazumu. Ta naj bi med drugim vključeval prioritete, kot so mobilnost mladih, pravice do ribolova in priznanje pristojnosti sodišča Evropske unije še pišejo britanski mediji.