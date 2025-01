41 odstotkov delodajalcev bo zaradi umetne inteligence odpuščalo

Izmed več kot sto podjetij, ki jih je anketiral World Economic Forum (WEF), jih je kar 77 odstotkov dejalo, da bodo v prihodnjih petih letih dodatno izobrazili in prekvalificirali svoje zaposlene, da bodo bolje opravljali delo s pomočjo umetne inteligence. Kar 41 odstotkov delodajalcev pa bo zaradi umetne inteligence v kratkem poseglo po odpuščanjih.

»Napredek na področju umetne inteligence in obnovljivih virov energije preoblikuje trg dela. Povečuje povpraševanje po številnih tehnoloških in specializiranih vlogah, medtem ko povzroča upad drugih, kot so grafični oblikovalci,« je WEF zapisal v sporočilu za javnost.

V obsežnem poročilu je Saadia Zahidi, generalni direktor foruma, poudaril vlogo generativne umetne inteligence pri preoblikovanju industrij in nalog v vseh sektorjih. Omenjena tehnologija lahko ustvari izvirno besedilo, slike in drugo vsebino kot odgovor na pozive (angl. prompt) uporabnikov.

Poštni uradniki, izvršni sekretarji in tajniki so le nekatera izmed delovnih mest, za katera delodajalci pričakujejo, da bodo v prihodnjih letih doživela največji pretres, bodisi zaradi širjenja umetne inteligence bodisi zaradi drugih trendov.

Medtem ko smo priča zatonu nekaterih poklicev, pa so na drugi strani v porastu poklici, ki zahtevajo sposobnost rokovanja z umetno inteligenco. Od vseh anketiranih podjetij jih 77 odstotkov namerava v kratkem zaposliti nove delavce z znanji za oblikovanje in izboljšave umetne inteligence, 62 odstotkov pa jih namerava zaposliti popolnoma nov kader, ki bo pri delu sodeloval z umetno inteligenco. Podjetja, kot sta Dropbox in Duolingo, so pred kratkim že navedla umetno inteligenco kot razlog za odpuščanja.

Ni pa vse tako črno, saj poročilo navaja tudi, da bosta razvoj umetne inteligence in njeno sodelovanje z delavci s seboj prinesla olajšanje dosedanjega načina dela.