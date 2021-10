Naraščanje okužb za zdaj bolj skrbi stroko kot politiko

V nadaljevanju preberite:

Naraščanje okužb je povečalo pritisk na britansko vlado, da znova uvede nekatere ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Uradni London za zdaj okleva z odločitvijo, kar je razjezilo del zdravniške stroke, ki je opozorila, da vlada ponavlja pretekle napake.

Na Otoku so danes potrdili več kot 50.000 novih primerov okužbe, kar je največ po juliju. Hkrati narašča število smrti in hospitalizacij, ki pa so še vseeno precej nižje od številk v času zimskega vala. Iz izjav ministrov in predstavnikov zdravniških organizacij je jasno, da obe strani bojita predvsem nevarnosti preobremenjenega zdravstvenega sistema. Toda politika v nasprotju z delom stroke verjame, da je pritisk na bolnišnice za zdaj obvladljiv.