Naslednji ukrajinski vojaški cilj – osvoboditev Melitopola

V nadaljevanju preberite:

Po tednu dni, v katerem so ruske sile močno okrepile svoje ofenzivne akcije v na vzhodu Ukrajine (predvsem to velja za mesto Bahmut), je ukrajinska vojska s sobotni večernimi raketnimi napadi na vse od začetka marca okupirano in strateško izjemno pomembno mesto Melitopol, ki leži v bližini Azovskega morja, kot vse kaže začela novo (proti)ofenzivo. To bi lahko močno vplivalo na dinamiko ukrajinske vojne.

Ukrajinska vojska je Melitopol, ki ga so ga ruske okupacijske sile skupaj s svojimi lokalnimi podizvajalci v devetih in pol mesecih agresije spremenile v velikansko vojaško oporišče, po do zdaj znanih informacijah napadle z ameriškim raketnim sistemom HIMARS, ki je Ukrajini na bojiščih, kjer je topništvo v ospredju, v zadnjih mesecih marsikje prinesel prevlado, saj izstrelki mogoče obstreljevati cilje globoko izven območja pod svojim nadzorom (do 80 kilometrov).