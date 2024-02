Ruskega opozicijskega voditelja in aktivista Alekseja Navalnega bodo pokopali v petek v Moskvi, je danes sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, bo pogrebna slovesnost v cerkvi Matere Božje v moskovskem okrožju Marjino ob 14. uri, nato bodo opozicijskega voditelja, ki je umrl 16. februarja v kazenski koloniji v Harpu, pokopali na pokopališču Borisovskoj.

Sprva je bil pogreb napovedan za jutrišnji dan, vendar so imeli svojci in njegovi prijatelji težave pri iskanju pokopališča, kjer bi lahko pripravili pogreb in se dostojno poslovili od Navalnega. Njegova mati Ljudmila Navalna je po več kot tednu dni prizadevanj šele 24. februarja dosegla, da so ji v zaporniški koloniji izročili sinovo truplo.

Kot je povedala, so ruske oblasti poskušale doseči, da bi se od sina poslovili zasebno, a je vztrajala pri javnem pogrebu. Še včeraj je Kira Jarmiš na omrežju X objavila, da jih je zavrnila večina javnih in zasebnih pogrebnih zavodov.