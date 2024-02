Julija Navalna: Nad Putina z metodami boja proti mafiji

»Moj mož ne bo videl, kakšna bo lepa Rusija prihodnosti, mi pa jo moramo videti. Storila bom vse, kar je v moji moči, da se bodo uresničile njegove sanje, da bo zlo padlo in da bo prišla ta čudovita prihodnost,« je v nagovoru evropskega parlamenta v Strasbourgu povedala Julija Navalna.

Alekseja Navalnega bodo v Rusiji pokopali v petek. »Ne vem, ali bo miren ali pa bo policija aretirala tiste, ki so se prišli poslovit od Alekseja,« je povedala o njegovem pogrebu. Dve leti po začetku vojne proti Ukrajini se Vladimir Putin po njenih besedah še ni premaknil. »In zgodilo se je najhujše: Vsi so se navadili na vojno. Tu in tam so ljudje začeli govoriti: 'No, z njim se bomo tako ali tako morali dogovoriti,'« je ocenila.

Tri leta so ga mučili

»Alekseja so tri leta mučili: v majhni kamniti celici so ga stradali do smrti, odrezali so ga od zunanjega sveta, odrekali so mu obiske, telefonske klice in celo pisma. Potem pa so ga ubili. Tudi potem so zlorabljali njegovo telo in njegovo mater,« je nadaljevala. Evropski parlament je Navalnemu leta 2021, ko je že bil v ječi, podelil nagrado Saharova za svobodo misli. To si je prislužil z bojem proti korupciji Putinovega režima.

Opozorila je, da ima veliko ljudi občutek, da Putina sploh ni mogoče premagati. Evropskim poslancem je predlagala, da se ga lotijo na enak način kot Aleksej Navalni. Izmišljal si je edinstvene poti za delovanje, denimo z objavo posnetkov na youtubu.

Ideje iz Putinovega gulaga

»Alekseju je celo v Putinovem gulagu uspelo posredovati zamisli za projekte, ki so v Kremlju povzročili paniko. Bil je nasprotje vsega dolgočasnega,« je opisala njegovo delovanje.

Kdor želi premagati Putina, morate biti inovator, ne sme pa biti dolgočasen. »Putina ne morete prizadeti s še eno resolucijo ali še enim sklopom sankcij, ki se ne razlikuje od prejšnjih. Ne morete ga premagati z mišljenjem, da je načelen človek, ki ima moralo in pravila,« je dejala.

Ne politik, temveč krvavi mafijec

Putin v njenih očeh ni politik, temveč krvavi mafijec. »Je vodja organizirane kriminalne združbe, ki vključuje zastrupljevalce in morilce, vendar so ti le lutke. Najpomembnejši so ljudje, ki so blizu Putinu, njegovi prijatelji, sodelavci in čuvaji mafijskega denarja,« je dejala.

Demonstracije v Parizu: FOTO: Ludovic Marin/AFP

Prepričana je, da bi se morali skupaj boriti proti tej kriminalni združbi. Politična inovacija bi bila uporaba metod boja proti organiziranemu kriminalu. »Ne diplomatske note, temveč preiskave finančnih mahinacij. Ne izjave o zaskrbljenosti, temveč iskanje mafijskih sodelavcev v vaših državah, diskretnih odvetnikov in finančnikov, ki Putinu in njegovim prijateljem pomagajo skrivati denar,« je pozvala evropske države k delovanju.

Putin mora po njenih besedah odgovarjati za to, kar je storil Rusiji, sosednji, miroljubni državi in Alekseju.