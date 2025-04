Ne spreminjajte meja, raje jih naredite manj pomembne

V nadaljevanju preberite:

Dan zatem, ko je stranki obsojenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika prepovedal financiranje iz proračuna, je bil visoki predstavnik Christian­ Schmidt v Ljubljani. V slovenski­ prestolnici se počuti odlično, tudi na eno leto zapora obsojeni­ Dodik se v Ljubljani počuti kot doma. Nemški politik, ki je nenehno tarča groženj vodje bosanskih Srbov, je za Delo spregovoril o aktualnih razmerah v Bosni in Hercegovini, ki niso prijetne za nikogar, ki se spomni dogajanja izpred 30 let.

Med drugim je pojasnil tudi, zakaj visoki predstavnik danes ni več tak strah in trepet politikov v BiH, kot je bil pred leti, kako se počuti med sprehodom po Banjaluki, ali mu je kaj žal, da se je lotil tega dela in kako si on predstavlja, da bi mlade lahko prepričali, da se ne odselijo iz Bosne in Hercegovine.