Nekdanji generali in admirali proti Joeju Bidnu

Svoje podpornike ima tudi uporna kongresnica Liz Cheney. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Nekdanji generali in admirali obtožujejo demokratskega predsednika Joeja Bidna. FOTO: Nicholas Kamm/AFP

V začetku januarja je deset nekdanjih obrambnih ministrov ZDA v mnenjskem članku za časopis Washington Post posvarilo pred vpletanjem vojske v volitve in poudarilo pomen mirnega prenosa oblasti, zdaj več kot 120 upokojenih generalov in admiralov v odprtem pismu dvomi o mentalnem zdravju predsednikain poštenosti zadnjih predsedniških volitev. Pismo so objavili na dan republikanskega obračuna s kongresnico iz Wyominga, ki je morala oditi s tretjega najvišjega položaja svoje stranke v predstavniškem domu.Cheneyjeva bo z vsemi silami poskušala preprečiti, da bi sekadarkoli vrnil v bližino Ovalne pisarne, potem ko nekdanji republikanski predsednik odkrito zavrača rezultate novembrskih volitev. Skupina upokojenih generalov in admiralov, zbrana pod nazivom »Flag Officers 4 America«, se pridružuje temu mnenju z ugotovitvijo, da je ustavna republika izgubljena brez pravičnih in poštenih volitev, ki odražajo voljo ljudstva. Zvezni preiskovalni urad in vrhovno sodišče pozivajo k ukrepanju, če se pojavijo nepravilnosti. Zavračajo prepričanja, da je zahteva po predstavitvi osebnih dokumentov za volivce rasistična.Upokojeni generali in admirali tudi ugotavljajo, da je Amerika v veliki nevarnosti in da še nikoli od ustanovitve države leta 1776 ni bil tako potreben boj za ustavno ureditev kot zdaj. Spor menda poteka med zagovorniki socializma in marksizma na eni strani ter ustavnih svoboščin in svobode nasploh na drugi strani. Demokratska stranka po prepričanju podpisnikov podpira prve in zato je po njihovem v nevarnosti zgodovinski ameriški način življenja. Administracijo Joeja Bidna obtožujejo nadzora nad prebivalstvom z zapiranjem lokalov in drugega med pandemijo, še bolj jih skrbi cenzura nad izgovorjeno in pisano besedo. Omenjajo tudi politiko Bele hiše do Irana in Kitajsko kot največjo zunanjepolitično grožnjo.