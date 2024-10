Nemci kažejo vse manj razumevanja za izraelsko politiko

V nadaljevanju preberite:

Komemoracije, protesti in razprave, ki so v Nemčiji potekali ob prvi obletnici Hamasovega napada na Izrael, so razkrili, kako razklana je nemška družba, ko gre za odnos do Izraela. Natančneje, kako razdeljena je med zavezo varovanja obstoja in varnosti Izraela na eni strani ter zavezo mednarodnim konvencijam, ki ščitijo človekove pravice, na drugi. In medtem ko je kancler Olaf Scholz obljubil nove dobave orožja Izraelu, večina prebivalstva nima več razumevanja za vojaške akcije izraelske vlade.

Javnomnenjske raziskave nakazujejo, da je v nemški družbi vse manj razumevanja za izraelsko politiko in širjenje konflikta v regiji. V eni od anket je skoraj 60 odstotkov Nemcev vladi očitalo, da ni dovolj kritična do izraelskega uničevanja Gaze. Bistveno ostrejše kritike si želijo podporniki Zelenih (83 odstotkov) in volivci Zveze Sahre Wagenknecht (70 odstotkov). Da naj se vlada ne oglaša preveč, pa menijo predvsem volivci liberalne FDP (56 odstotkov). Če je nemška družba novembra lani po grozljivem terorističnem napadu Hamasa še večinsko podpirala izraelski vojaški napad na Gazo (62 odstotkov), je ta podpora danes padla na okoli 30 odstotkov.