(KOMENTAR) Človek, ki je v zadnjih letih mrzlično iskal veliko vojno

Dobro uro po tem, ko so Izraelci po salvi raket, ki so iz Irana včeraj popoldne poletele proti judovski državi, že zapustili zaklonišča in je postalo jasno, da tudi tokratni iranski povračilni napad ni bil tako uspešen, kot bi si v Teheranu to morda želeli, je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu dejal, da je Iran »naredil veliko napako« in da bo, posledično, zanjo plačal »visoko ceno«.

To je izjavil človek, ki je v zadnjih mesecih v boju za lastno politično preživetje storil vse, da bi se stanje vojne, kolikor je le mogoče, razširilo po celotni bližnjevzhodni regiji.

Človek, ki je na čelu skrajno desne izraelske vladne koalicije neposredno odgovoren za desettisoče palestinskih življenj – za dejstvo, da se je Gaza v zadnjem letu dni spremenila v množično morišče in hiralnico; za dejstvo, da so bili ob impotentni mednarodni skupnosti v Gazi postavljeni novi standardi vojne; novi standardi množičnega pobijanja.