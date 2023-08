Nemci se bodo lahko svobodo odločali o spolu

V nadaljevanju preberite:

Nemška vlada je sprejela zakon, ki bo močno olajšal vpis sprememb spola in imena v osebne dokumente. Po novem za to ne bodo več potrebni zapleteni postopki na sodiščih in obvezne psihiatrične obravnave, prav tako bodo imele več pravic mladoletne osebe. Zakon še mora prestati parlamentarno obravnavo, a zapletov ni pričakovati, saj je vladna koalicija spremembe zapisala že v koalicijsko pogodbo.