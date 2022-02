Nemci zazrti v ECB in plačna pogajanja

V nadaljevanju preberite:

Nemci so vse bolj zaskrbljeni zaradi inflacije, saj bo ta, kot kaže, bolj trdovratna, kot se je sprva zdelo. Anketa inštituta za ekonomske raziskave Ifo je pokazala, da več kot 40 odstotkov storitvenih in gradbenih podjetij letos načrtuje zvišanje cen, zaradi česar so napovedano inflacijo za letos zvišali s 3,3 na 4 odstotke. Glavno vprašanje je, ali se bo inflacija prelila v dvig plač, kar bi vodilo v inflacijsko-plačno spiralo. Podatki so pokazali, da se to še ne dogaja, toda sindikati iz različnih panog so že zahtevali višje plače.