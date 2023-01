Nemčija se je izognila recesiji, a padec blaginje še vedno grozi

V nadaljevanju preberite:

Nemčija se je za zdaj izognila recesiji in v vladi kanclerja Olafa Scholza so optimistični, da bo nemško gospodarstvo letos vendarle raslo, četudi skromno. A pred državo so veliki izzivi, ki slišijo na ime pomanjkanje delovne sile. To že danes državo stane okoli 80 milijard evrov BDP na leto, v prihodnje pa bi lahko bilo še slabše. V razvojni in investicijski banki KfW opozarjajo, da produktivnost dela tako rekoč stagnira že celo desetletje, kar bi Nemčijo lahko pahnilo v obdobje krčenja blaginje.