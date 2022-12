V reformo zapravljivega zdravstva

V nadaljevanju preberite:

Nemčija namerava spremeniti sistem financiranja bolnišnic. Pred 20 leti uvedeni sistem pavšalnega financiranja posegov je pripeljal do prekomernega izvajanja posegov in znižanja kakovosti. Minister za zdravje Karl Lauterbach pravi, da se nemško zdravstvo lahko ponaša s kvantiteto, ne pa s kakovostjo. To želi spremeniti z delno ukinitvijo pavšalnega financiranja. Kot pravi, bolnišnice s izvajanjem nepotrebnih posegov ne bodo več mogle ustvarjati dobičkov.