Odnose med Slovenijo in Nemčijo bi težko opisali kako drugače, kot da so izjemno zgledno urejeni. Državi dobro sodelujeta na mnogih področjih in tudi gospodarsko sta tesno povezani. A trenutno je najti v odnosih tudi razpoke, ki jim botrujejo različni pogledi na razmere v Gazi, nemška stran pa dviga obrvi tudi zaradi razprave okoli referendumov o Natu.