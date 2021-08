Nemčijo je prisotnost v Afganistanu stala 16 milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

Nemčijo je skoraj dvajsetletna prisotnost v Afganistanu stala več kot 16 milijard evrov. Levji delež stroškov predstavljajo stroški vojaške prisotnosti, ki so presegli 12 milijard evrov, ostalo so investicije v afganistansko infrastrukturo. Ob talibskem zavzetju države in prevzemu oblasti se v Nemčiji bojijo, da bodo investicije v infrastrukturo šle v nič, negotovi so tudi posli ­nemških podjetij v državi.