Nemirne vode gospodarskega sodelovanja

Vodilni zahodni politiki in ekonomisti so še pred kratkim verjeli, da je širjenje trgovine v svetu koristno za vse. Zdaj jih je vse več prepričanih, da je Kitajska gospodarsko odprtost drugih držav zlorabila za utrditev svojega avtokratskega režima in vpliva v svetu. V Belo hišo se bo kmalu spet vselil oče preporoda gospodarskega nacionalizma Donald Trump in Peking se bo moral pripraviti na nove udarce – ali pa, kot menijo, na bumerange.