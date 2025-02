Nemška podjetja se dušijo v visokih stroških in birokraciji

V nadaljevanju preberite:

Nemška proizvodna baza se trese. Industrijska proizvodnja se je v zadnjih dveh letih zmanjšala za približno desetino. Velikani, kot je Volkswagen, največji svetovni proizvajalec avtomobilov glede na prodajo, zmanjšujejo proizvodnjo v Nemčiji. Matthias Lapp, izvršni direktor podjetja Lapp, družinskega proizvajalca kablov s sedežem blizu Stuttgarta, opisuje Nemčijo kot »problematičnega otroka«. Njegovo podjetje je 3. februarja poročalo o prodaji v višini 1,8 milijarde evrov v zadnjem poslovnem letu, kar je za 5,3 odstotka manj kot leto prej. Prodaja v Nemčiji je padla za 15 odstotkov, posli v Aziji, ZDA in na Bližjem vzhodu cvetijo.

Nikolas Stihl, predsednik nadzornega sveta podjetja Stihl, proizvajalca motornih žag, je v nedavnem intervjuju za dnevnik Augsburger Allgemeine prihodnji vladi postavil ultimat. Če bo v prihodnjih petih letih ustvarila prijaznejše delovno in poslovno okolje, bo Stihl zgradil nov proizvodni obrat v Ludwigsburgu, tako kot je bilo načrtovano. V nasprotnem primeru bo podjetje to svojo naložbo preselilo v Švico, kjer že izdeluje žage, obrezovalnike in puhalnike.