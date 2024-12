Zakaj je ameriško gospodarstvo pred tekmeci

V nadaljevanju preberite:

Demi Guo in njena prijateljica Chenlin Meng sta mesec dni po tem, ko sta lani spomladi opustili doktorski študij na univerzi Stanford, za svoje zagonsko podjetje zbrali pet milijonov dolarjev. Aplikacija pika art, ki sta jo razvili, uporablja umetno inteligenco za ustvarjanje čudovitih videoučinkov in lahko se zgodi, da bo del tradicionalne video- in filmske produkcije izginil za vedno. V nekaj mesecih je aplikacija imela več kot milijon uporabnikov. Ustanoviteljici, obe stari 26 let, sta v več kot letu dni zaslužili 135 milijonov dolarjev.

Njuna zgodba velja za izjemno povsod, a tudi v Silicijevi dolini se zgodi le redko. Pravita, da jima je to omogočila znana kalifornijska mreža mentorjev, inovatorjev in vlagateljev. Navdušenje vlagateljev je bilo že od začetka veliko, trdi Demi Guo in pojasnjuje, da skupaj z njima snujejo zamisli, pomagajo pri zaposlovanju in še marsičem drugem. »Če naletim na težavo, jim pošljem sporočilo in takoj nato mi pomagajo.«