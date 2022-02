Nemški dan koronske svobode z napako

V nadaljevanju preberite:

Nemčija bo začela zaradi padanja koronskih okužb in spodbudnih informacij iz bolnišnic postopoma odpravljati protikoronske ukrepe. Že z jutrišnjim dnem bodo odpravili vse pogoje dostopa do trgovin, obvezne bodo le še maske, z začetkom marca pa bodo lahko necepljeni z negativnim testom znova obiskovali tudi restavracije, kulturne in športne objekte. Dan svobode naj bi Nemci dočakali 20. marca, pa čeprav bodo maske v zaprtih prostorih še naprej obvezne. Hkrati pa se nemška vlada že pripravlja na morebitni nov val okužb v jeseni.