Nemški strojevodje bodo danes začeli stavko zaradi spora glede plač, so sporočili iz nemškega sindikata strojevodij GDL. Prekinitev dela bi lahko povzročila veliko težav dopustnikom in nemški industriji, ki že tako trpi zaradi pomanjkanja zalog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Ob 19. uri bodo stavko začeli strojevodje tovornih vlakov, tem pa bodo v sredo ob 2. uri zjutraj sledili strojevodje potniških vlakov, je sporočil predsednik GDL Claus Weselsky. Stavka naj bi se sicer končala v petek.



»Ta časovni okvir smo namenoma izbrali, da omejimo vpliv stavke na promet ob koncu tedna in počitnicah,« je dejal Weselsky. Za začetek prvega kroga stavke je glasovalo okoli 95 odstotkov članov sindikata.



Pri GDL zatrjujejo, da se borijo za boljši položaj strojevodij. Med zahtevami so 1,4-odstotno povišanje plač in dodatek v višini 600 evrov za leto 2021 ter nadaljnje zvišanje plač za 1,8 odstotka leta 2022.



Nemška železniška družba Deutsche Bahn je tekom pogajanj sindikatu ponudila postopno zvišanje plač za 3,2 odstotka, a se strani nista mogli dogovoriti, kdaj naj bi spremembe začele veljati.



V GDL so tako v začetku junija prekinil pogajanja o plačah in delovnih pogojih z Deutsche Bahn ter sporočili, da se pripravljajo na začetek stavke. Kot je takrat dejal Weselsky, se Deutsche Bahn ni pogajal v dobri veri in je dajal predloge, ki bi vodili v slabše delovne pogoje.



Pri Deutsche Bahn so poziv k stavki označili za »klofuto« potnikom v času velikih naporov za zajezitev vpliva pandemije koronavirusa.



Nemški železniški prevoznik se v tem času sooča tudi s težavami pri obnovi več kilometrov železniških prog, ki so jih uničile nedavne uničujoče poplave, še navaja AFP.



Slovenske železnice s strani družbe Deutsche Bahn za zdaj, kot so zapisali na svoji spletni strani, še niso prejeli nobenega uradnega obvestila o stavki. Potnikom, ki potujejo v mednarodnem prometu z Nemčijo, medtem svetujejo, da pred načrtovanim potovanjem preverijo aktualno stanje.

