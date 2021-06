Nemški Zeleni potrdili Baerbockovo za kanclersko kandidatko

Robert Habeck. FOTO: Michael Sohn/Reuters

Nemški Zeleni so danes na digitalnem kongresu za svojo kanclersko kandidatko na parlamentarnih volitvah v septembru potrdili sovodjo stranke. Obenem so Zeleni s 678 od 688 glasov potrdili oba predsednika stranke Baerbockovo inza vodji volilne kampanje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Baerbockova naj bi tako prevzela vodenje vlade, če bi Zeleni na koncu na volitvah celo zmagali. To glede na javnomnenjske raziskave niti ni nemogoče, je pa to tudi prvič, da se Zelenim obeta tako močna podpora, da o tem lahko sploh razmišljajo.Po imenovanju Baerbockove je stranka uživala porast podpore v anketah. Ob 28-odstotni podpori so bili Zeleni celo pred vladajočimi krščanskimi demokrati (CDU). K dvigu priljubljenosti stranke je pripomogel tudi oseben značaj Baerbockove.Trenutno je v anketah po priljubljenosti kanclerskih kandidatov za vodjo CDUin kandidatom socialdemokratov (SPD)Zadnji mesec pa se mora stranka soočati z nekaterimi napakami. Med drugim so Zeleni poželi kritiko, ker so morali večkrat popraviti zavajajoče informacije v življenjepisu svoje kanclerske kandidatke. Habeck pa je za zmedo poskrbel s svojimi zahtevami po dostavi orožja Ukrajini, ki ga je označil za obrambnega, saj bi ga Kijev uporabil v ta namen. Tudi deželne volitve v Saški-Anhalt, kjer so le rahlo izboljšali rezultat s 5,9-odstotka podpore, niso prinesle želenega zagona pred septembrom.Glede na zadnje ankete je podpora Zelenim padla. Medtem ko bi unijo CDU/CSU volilo 28 odstotkov vprašanih, bi dalo svoj glas Zelenim 22 odstotkov vprašanih, je razvidno iz raziskave televizije ZDF.