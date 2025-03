Finančno bazuko lahko ustavi le še ustavno sodišče

V nadaljevanju preberite:

Po intenzivnih pogajanjih so se Unija CDU/CSU, SPD in Zeleni vendarle dogovorili okoli sprememb ustave, ki bodo omogočile večje zadolževanje države za obrambo. Zeleni so dobili, kar so terjali za svoj da. V podnebni sklad se bo zlilo 100 svežih milijard evrov, financiralo pa le nove infrastrukturne projekte. Prav tako so Ukrajini zagotovili dodatne tri milijarde evrov pomoči. Spremembe ustave lahko ustavi le še ustavno sodišče, kamor so se s pritožbo obrnili nezadovoljne skrajne stranke.