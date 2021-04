Nemško ustavno sodišče zasuto zaradi policijske ure

V nadaljevanju preberite:

Po sprejetju zakona, ki je po celotni državi uvedel enotna koronska pravila, tudi policijsko uro, se je na ustavno sodišče obrnilo več pritožnikov, ki zahtevajo presojo ustavnosti zakona. Kar prek 65 primerov pritožb so že zabeležili in dnevno prihajajo nove in nove. Pritožniki, tudi politiki iz vrst FDP, Zelenih in SPD, nasprotujejo predvsem policijski uri.