Neskončni krog pekla

Sredi lanskega aprila so v Sudanu znova izbruhnili spopadi, tokrat med vladno vojsko (SAF) pod vodstvom Abdela Fataha al Burhana ter paravojaškimi silami za hitro posredovanje (RSF) pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagala - Hemetija.

Krvavi spopadi, lakota, suša, razdejanje, ugrabitve, ropanja, posilstva, vse to, kar mednarodna skupnost prepoznava kot hude kršitve temeljnih človekovih pravic, so z domov in iz taborišč za notranje razseljene pregnali mnoge.

Nekateri se v Sudanu selijo iz mesta v mesto, drugi bežijo iz države. V Egipt je zaradi dolgotrajnih postopkov težko priti, v Libiji beguncem grozi nevarnost, da se bodo ujeli v mrežo tihotapcev z ljudmi, ki jih lahko zasužnjijo.