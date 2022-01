Nesmiselnost pobega kot zadnje dejanje nekončane vojne

V nadaljevanju preberite:

Prvi dan novega leta je bilo ob demilitariziranem območju, ki deli severni in južni del Korejskega polotoka, povsem mirno. Do 21. ure in 20 minut, ko so južnokorejski vojaki na vzhodnem delu demilitariziranega območja s posebnimi očali, ki zaznavajo premike v temi, opazili moškega v temnem oblačilu, ki je poskusil preskočiti ograjo iz bodeče žice. Poveljstvo skupnega štaba, ki nadzira demilitarizirano območje, je poslalo okrepitev, da bi moškega ustavili med poskusom pobega, a ga niso mogli najti. Severno Korejo so pozvali, naj njeni vojaki ne streljajo na prebežnika, vendar z druge strani bodeče žice niso opazili nobene nenavadne vojaške dejavnosti. Tako se je začelo 111. leto obdobja Džuče, ki se šteje od leta rojstva Kim Il Sunga, ustanovitelja Demokratične ljudske republike Koreje, kot se uradno imenuje ta država, oziroma 4355. leto po lunarno-solarnem korejskem koledarju dangun.