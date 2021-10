Nespodobno razmerje med oblastmi in mediji

V nadaljevanju preberite:

Dva velika škandala sta pretresla Avstrijo v zadnjih dveh letih. Afera Ibiza je razkrila korupcijske načrte svobodnjaške stranke (FPÖ), ki je svoje sodelovanje v novi vladni koaliciji že vnaprej »tržila« z velikodušnim ponujanjem državne pomoči in deležev. Ogorčenje je bilo veliko, svobodnjaki so leteli iz vlade, ta je doživela nezaupnico, na izrednih parlamentarnih volitvah pa je spet prepričljivo zmagala ljudska stranka (ÖVP), ki jo je vodil in jo še vodi zdaj že nekdanji kancler Sebastian Kurz. Ta je bil pred dnevi prisiljen odstopiti zaradi nove afere, povezane z utemeljenimi sumi, da naj bi z ozkim krogom strankarskih somišljenikov s proračunskim denarjem za državno oglaševanje kupoval vpliv v najbolj branih tabloidnih časnikih ter se tako najprej znebil svojega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja in nato še zmagal na volitvah leta 2017, ki jih je sam izsilil z izstopom ÖVP iz vladajoče koalicije, v kateri so takrat še imeli glavno besedo socialdemokrati (SPÖ). Ne le v zadnji, tudi v prvi aferi so bili med ključnimi igralci tudi mediji.