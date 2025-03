Siva eminenca Kijeva ali (drugi) najvplivnejši Ukrajinec

V nadaljevanju preberite:

Andrij Jermak je človek iz ozadja, a je hkrati tudi eden najpomembnejših igralcev ukrajinske politike. Kot vodja urada predsednika Ukrajine je najtesnejši sodelavec Volodimirja Zelenskega in ključni strateg v ukrajinski diplomaciji. Pogosto ga imenujejo »desna roka Zelenskega«, saj ima osrednjo vlogo pri oblikovanju notranje in zunanje politike države.

Od začetka vojne z Rusijo leta 2022 je postal eden najvplivnejših ljudi v Ukrajini, saj vodi pogajanja z zahodnimi zavezniki, skrbi za vojaško in gospodarsko pomoč ter usmerja ključne reforme.

Jermak velja za izjemno vplivnega in hkrati skrivnostnega politika, ki deluje stran od žarometov, a ima neposreden dostop do vseh pomembnih odločitev. Njegova vloga je še posebej vidna pri koordinaciji podpore Ukrajini v vojni, kjer je odigral ključno vlogo pri prepričevanju ZDA in Evrope, da Ukrajini zagotovijo orožje, finančno pomoč in politično podporo.