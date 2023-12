Netanjahu nakazal možnost pogajanj o izpustitvi talcev

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

8:11 Možnost za pogajanje, a nadaljevanje ofenzive

Izrael je danes izvedel nove napade na območje Gaze, medtem ko se izraelski voditelji soočajo z vse večjim pritiskom, da zagotovijo izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto nakazal možnost pogajanj o izpustitvi talcev, a poudaril, da se bo ofenziva na Gazo nadaljevala, poročajo tuje agencije.

Netanjahu je na novinarski konferenci dejal, da ima zaradi smrti treh talcev, ki so jih pomotoma ubili izraelski vojaki, zlomljeno srce, a poudaril, da se bo kopenska ofenziva v Gazi nadaljevala, dokler Hamas ne bo uničen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zlomilo mi je srce. Celotni naciji je strlo srce,« je dejal, potem ko je v petek izraelska vojska potrdila, da so njeni pripadniki pomotoma ubili tri talce, ki jih zadržuje Hamas.

Ozemlje Gaze bo demilitarizirano in pod izraelskim varnostnim nadzorom, je napovedal Netanjahu. »Borimo se za svoj obstoj (...) in moramo nadaljevati do zmage kljub mednarodnemu pritisku in izgubam, ki jih je utrpel Izrael,« je dejal.

Kot je dodal, je izpustitev nekaterih talcev novembra zagotovil samo vojaški pritisk. »Navodila, ki jih dajem pogajalski skupini, temeljijo na tem pritisku, brez katerega nimamo nič,« je dejal izraelski premier.