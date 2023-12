V Tel Avivu protest zaradi talcev, ki jih je ubila izraelska vojska

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

9.26 V Tel Avivu več sto protestnikov zaradi ubitih talcev

Po smrti treh talcev, ki so jih v Gazi pomotoma ubili izraelski vojaki, se je v Tel Avivu v petek zbralo več sto protestnikov. Od vlade so zahtevali, da se zavzame za takojšnjo izpustitev preostalih talcev iz Gaze, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je petek ubila tri izraelske talce, potem ko so jih po pomoti identificirali kot grožnjo med operacijo proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas v mestu Gaza. Izrazila je globoko obžalovanje zaradi tragičnega incidenta.

Več sto ljudi pa se je v petek zvečer zbralo v izraelski metropoli in blokiralo glavno cesto. V rokah so imeli plakate s slikami in imeni talcev, ko so hodili v smeri glavnega štaba izraelske vojske. Pri tem so po cesti zlivali rdečo barvo in vzklikali: »Njihov čas se izteka, spravite jih domov sedaj!«

Kritični so bili do vlade Benjamina Netanjahuja, češ da ne stori dovolj, da bi osvobodila zajete talce. Pozvali so k novem dogovoru o osvoboditvi talcev, podobno kot so ga imeli konec novembra v okviru začasne prekinitve ognja. Tako bi se lahko namreč preprečili podobne smrtne incidente, kot je bil v petek, so prepričani.

Izraelska vojska je po tragičnem incidentu obljubila, da bo bolj previdna. »Našim vojakom smo naročili, naj bodo ob srečanju z ljudmi v civilnih oblačilih še posebej previdni,« je za ameriško televizijo CNN povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske. Pojasnil je, da se pogosto Hamasovi borci oblečejo v civilna oblačila, zaradi česar lahko nastane zmeda. Je pa zagotovil, da incident ne bo zamajal njihove odločenosti, da uničijo Hamas.